POL-MA: Mannheim - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Mannheim
Mannheim (ots)
Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit 18.01.2026 vermissten 16-jährigen Mädchen aus Mannheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6219552), wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste kehrte eigenständig und wohlbehalten zurück.
Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu entfernen.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Thomas Schwemmle
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell