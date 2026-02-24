Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim - Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach 16-jährigem Mädchen aus Mannheim

Mannheim (ots)

Die Öffentlichkeitsfahndung nach dem seit 18.01.2026 vermissten 16-jährigen Mädchen aus Mannheim (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6219552), wird hiermit zurückgenommen. Die Vermisste kehrte eigenständig und wohlbehalten zurück.

Medienvertretende werden gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu entfernen.

