Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrtmissachtung führt zu Unfall mit Sachschaden

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagfrüh ereignete sich im Einmündungsbereich der Eschelbacher Straße zur Untere Schießmauerstraße ein Unfall, bei dem ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro entstand.

Eine 21-jährige Autofahrerin war mit ihrem Mercedes gegen 07:00 Uhr auf der Eschelbacher Straße in Richtung Stadtmitte unterwegs, als sie an der Einmündung zur Untere Schießmauerstraße die Vorfahrt eines von rechts kommenden Suzuki-Fahrers missachtete. Der 57-Jährige konnte einen Zusammenstoß mit dem Mercedes nicht mehr verhindern, sodass die beiden Autos im Bereich der Einmündung miteinander kollidierten. Beide Fahrzeuge wurden so stark beschädigt, dass diese anschließend nicht mehr fahrbereit waren und abgeschleppt werden mussten. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

Das Polizeirevier Sinsheim hat die Unfallermittlungen aufgenommen.

