Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Walldorf/Rhein-Neckar-Kreis: Brand in Küche eines Einfamilienhauses

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen brach in der Küche eines Einfamilienhauses in der Rudolf-Diesel-Straße ein Brand aus.

Ersten Ermittlungen zufolge hörten Zeugen einen lauten Knall aus der Küche einer Wohnung des Anwesens, woraufhin sofort starker Rauch und Rauchgeruch im Haus wahrzunehmen waren.

Ein 32-jähriger Bewohner eilte mit einem Feuerlöscher in die Küche und löschte die Flammen. Im weiteren Verlauf verließen die drei im Haus befindlichen Bewohner im Alter von 32 Jahren bis 64 Jahren das Wohngebäude.

Die eingesetzten Rettungskräfte versorgten die Bewohner vor Ort. Der 32-Jährige wurde mit dem Verdacht auf eine Rauchgasintoxikation in ein Krankenhaus gebracht.

Wie es zu dem Brandgeschehen gekommen ist sowie die Höhe des entstandenen Sachschadens werden vom Polizeiposten Walldorf des Polizeireviers Wiesloch ermittelt.

Neben Einsatzkräften der Polizei waren die Freiwillige Feuerwehr Walldorf sowie Rettungskräfte in die Einsatzlage involviert.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell