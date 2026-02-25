Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Betrunkene Autofahrerin verursacht Verkehrsunfälle

Mannheim (ots)

Am Dienstagnachmittag war eine 73-jährige Hyundai-Fahrerin gegen 15:30 Uhr auf der Frankenthaler Straße in Sandhofen unterwegs. An der Kreuzung zum Viernheimer Weg verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kollidierte beim Rechtsabbiegen mit der dortigen Ampelanlage. An der Ampel entstand hierbei ein Sachschaden in Höhe von etwa 600 EUR. Die 73-Jährige setzte ihre Fahrt unerlaubt in Richtung Zwerchgasse fort. Hier stieß sie wiederum mit einem am Straßenrand geparkten Opel zusammen. Die Höhe des hierbei entstandenen Schadens kann noch nicht beziffert werden. Die, durch andere Verkehrsteilnehmende, verständigte Polizei stellte während der Unfallaufnahme bei der Hyundai-Fahrerin Alkoholgeruch fest. Da ein Atemalkoholtest scheiterte, wurde der 73-Jährigen auf dem Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zur Bestimmung ihres Alkoholgehalts eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Die Frau erwartet nun eine Anzeige wegen Straßenverkehrsgefährdung.

