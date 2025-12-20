Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis

FW Rheingau-Taunus: FW Rheingau-Taunus: +++ Vorab-Info Aktueller Einsatz +++ Großeinsatz in Taunusstein-Bleidenstadt Dachstuhlbrand +++

Taunusstein-Bleidenstat (ots)

Aktuell kommt es in Taunusstein-Bleidenstadt seit 2 Uhr zu einem Großeinsatz aufgrund eines Dachstuhlbrandes. Drei leicht verletzte Personen wurden ins Krankenhaus gebracht. Ein Nachbargebäude wurde vorsorglich geräumt. Die Ortsdurchfahrt aus Richtung Seitzenhahn (Kirchstr.) ist gesperrt. Der Einsatz dauert an. Das Feuer ist unter Kontrolle. Eine ausführliche Meldung folgt nach Abschluss des Einsatzes.

Original-Content von: Feuerwehr, Katastrophenschutz und Rettungsdienst Rheingau-Taunus-Kreis, übermittelt durch news aktuell