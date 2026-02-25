Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Einbruch in Bankfiliale Geldautomat aufgebrochen - Zeugenaufruf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Unbekannte in die Räumlichkeiten einer leerstehenden Bankfiliale im Sinsheimer Ortsteil Eschelbach ein und brachen dort einen Geldautomaten auf.

In der Zeit zwischen 2:45 Uhr und 5:00 Uhr drangen die Unbekannten zunächst in das Foyer des Bankgebäudes in der Bierbachstraße ein und brachen den dort aufgestellten Geldautomaten auf. Zudem öffneten sie gewaltsam die Durchgangstür zu den ehemaligen Büroräumlichkeiten. Der entstandene Schaden kann derzeit noch nicht beziffert werden. Ein Zeuge konnte zwischen 4:00 Uhr und 5:00 Uhr eine dunkel gekleidete männliche Person wahrnehmen, die sich an der Gebäuderückseite aufhielt, diese beobachtete und offenbar Schmiere stand.

Nach der Tat flüchteten die Unbekannten nach derzeitigem Erkenntnisstand in Richtung Dühren. Über das Fluchtfahrzeug liegen keine weiteren Informationen vor.

Zeuginnen und Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

