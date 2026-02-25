Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Waibstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Diebstahl aus Snackautomaten misslungen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Dienstagmorgen kurz nach Mitternacht versuchten zwei männliche Personen, einen Snackautomaten in der Neidensteiner Straße gewaltsam zu öffnen, um den darin befindlichen Inhalt zu entwenden. Ein aufmerksamer Zeuge bemerkte die lauten Geräusche eines maschinell betriebenen Werkzeugs und verständigte daraufhin die Polizei.

Vor Ort konnten die eingesetzten Polizeibeamten einen Tatverdächtigen festnehmen. Die zweite tatverdächtige Person ergriff zunächst zu Fuß die Flucht in Richtung einer Kleingartenanlage, konnte jedoch kurze Zeit später von den Einsatzkräften ebenfalls vorläufig festgenommen werden.

Im Rahmen der Durchsuchungsmaßnahmen wurde unter anderem ein Akkubohrer aufgefunden, der als Tatwerkzeug in Betracht kommt.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen, die vom Polizeiposten Waibstadt des Polizeireviers Sinsheim geführt werden. Die beiden Männer müssen sich nun für einen versuchten Diebstahl verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell