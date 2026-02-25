POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Laterne beim Rangieren umgefahren
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr fuhr ein 64-jähriger Ford-Fahrer auf einem Feldweg bei den Sandhäuser Höfen gegen eine Straßenlaterne und beschädigte diese erheblich. Der Mann wollte einem entgegenkommenden Traktor Platz machen und rangierte mit seinem Auto. Hierbei übersah er den Laternenmast und fuhr rückwärts dagegen. Durch die Kollision wurde die Laterne aus der Verankerung gerissen, wonach eine Fachfirma die beschädigte Stromleitung sichern musste. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.
