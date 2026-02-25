POL-MA: Mannheim: Keller aufgebrochen und Fahrrad entwendet, Zeugenaufruf
Mannheim (ots)
Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 9 Uhr Zugang zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Relaisstraße und entwendeten hieraus ein Fahrrad. Ein Zeuge bemerkte das aufgebrochene Kellerabteil und verständigte die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/83397-0 zu melden.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Stefan Wilhelm
Telefon: 0621 / 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell