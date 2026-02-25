Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Keller aufgebrochen und Fahrrad entwendet, Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Unbekannte verschafften sich zwischen Montag, 18 Uhr und Dienstag, 9 Uhr Zugang zu den Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses in der Relaisstraße und entwendeten hieraus ein Fahrrad. Ein Zeuge bemerkte das aufgebrochene Kellerabteil und verständigte die Polizei. Die Höhe des entstandenen Schadens ist noch nicht bekannt. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau sucht nun nach Zeugen, welche verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Nummer 0621/83397-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell