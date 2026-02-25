PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch
Rhein-Neckar-Kreis: Pkw in Vollbrand - PM Nr.1

Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Derzeit befinden sich Rettungskräfte im Bereich der L594 bei Wiesloch-Freuenweiler aufgrund eines brennenden Fahrzeuges im Einsatz. Die Brandursache ist noch unbekannt. Es wird nachberichtet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Tobias Misch
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

