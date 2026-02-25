POL-MA: Wiesloch
Rhein-Neckar-Kreis: Pkw in Vollbrand - PM Nr.1
Wiesloch / Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Derzeit befinden sich Rettungskräfte im Bereich der L594 bei Wiesloch-Freuenweiler aufgrund eines brennenden Fahrzeuges im Einsatz. Die Brandursache ist noch unbekannt. Es wird nachberichtet.
