Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw in Vollbrand - PM Nr. 2

Wiesloch (ots)

Wie bereits in der PM Nr. 1 berichtet geriet am Mittwochabend, gegen 20:15 Uhr, der Motorraum eines Ford Fiesta aus unbekannter Ursache auf der L594 auf Höhe des Autohofs Wiesloch in Vollbrand. Der 55-jährige Fahrer bemerkte den Brand bereits während der Fahrt und konnte den Pkw auf einem Grünstreifen abstellen und sich von dem Fahrzeug rechtzeitig entfernen. Der Pkw wurde durch die Freiwillige Feuerwehr Wiesloch gelöscht und anschließend durch ein Abschleppunternehmen abgeschleppt.

Während der Löscharbeiten und des Abschleppvorgangs musste die Auffahrt zur L723 gesperrt werden. Gegen 21:45 Uhr konnten alle Verkehrssperrungen aufgehoben werden.

Es wurde durch den Brand niemand verletzt. Der Sachschaden am Ford Fiesta beläuft sich auf ungefähr 5.000 Euro.

Die Sachbearbeitung wurde durch das Polizeirevier Wiesloch übernommen.

