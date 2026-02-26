Polizeipräsidium Mannheim

Dossenheim

Rhein-Neckar-Kreis: Pkw vs. Pkw - PM Nr. 2

Dossenheim (ots)

Wie bereits in der PM Nr. 1 berichtet kam es am Mittwochabend, gegen 21:10 Uhr, im Einmündungsbereich der K 4142 zur K 4243 zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw.

Eine 29-Jährige befuhr mit ihrem SEAT Ibiza die K 4142 aus Dossenheim kommend und wollte der links abknickenden Vorfahrtsstraße auf die K 4243 in Richtung Autobahnauffahrt folgen. Eine 45-jährige Fahrzeugführerin befuhr zeitgleich die Schwabenheimer Straße von Schwabenheim kommend mit ihrem VW Passat. An der Einmündung zur K 4142 missachtete sie aus bislang ungeklärter Ursache die Vorfahrt der 29-jährigen Fahrzeugführerin und es kam im Einmündungsbereich zu einer Kollision der beiden Pkw. An beiden Fahrzeugen lösten die Airbags aus.

Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt und durch die ebenfalls vor Ort befindlichen Einsatzkräfte des Rettungsdienstes erstversorgt. Anschließend wurden sie zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Ein bei der 29-jährigen Fahrzeugführerin im Auto befindlicher Hund blieb unverletzt.

Bei der Absicherung der Unfallstelle unterstütze zudem die Freiwillige Feuerwehr Dossenheim mit mehreren Fahrzeugen.

Beide Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Am SEAT Ibiza entstand ein geschätzter Sachschaden von 9.000 Euro. Am VW Passat wird der Sachschaden auf ungefähr 7.000 Euro geschätzt.

Die Unfallaufnahme und die weiteren Ermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Heidelberg-Nord.

