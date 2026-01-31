Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Verkehrsunfall mit eingeschlossener Person

Bergen (ots)

Am Samstag ereignete sich gegen 11:34 Uhr auf der Bundesstraße 3 zwischen den Ortschaften Bergen und Offen ein Verkehrsunfall mit einer beteiligten Person. Ein Pkw kam von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Dabei wurde die Fahrerin in ihrem Fahrzeug eingeschlossen. Die Einsatzkräfte öffneten die Fahrertür mithilfe von schwerem technischem Gerät, sodass die Fahrerin anschließend an den Rettungsdienst übergeben werden konnte. Zudem stellte die Feuerwehr den Brandschutz sicher.

Zur Unfallursache sowie zur Schwere der Verletzungen kann die Feuerwehr keine Angaben machen.

Im Einsatz waren die Ortsfeuerwehren Bergen, Offen, Eversen und Hassel sowie die Polizei und der Rettungsdienst.

