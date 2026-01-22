PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Der Brand der Slim School im Mai 2025 nun im NDR Feuerwehr Podcast "Mein Einsatz"

Bergen (ots)

Im Mai 2025 brannte die ehemalige Slim School in Bergen vollständig ab. Nicht nur fehlendes Wasser, sondern auch Asbest stellten die Feuerwehr vor einige Herausforderungen. All darüber berichtet Ortsbrandmeister Dominik Sander nun in dem NDR Feuerwehr Podcast "Mein Einsatz".

Der Podcast ist ab sofort in der ARD Audiothek verfügbar.

https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:d642d0b0ea0aedd8/

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen
Stadtpressewart
Ole Chmelka
E-Mail: presse@feuerwehrstadtbergen.de
https://www.feuerwehrstadtbergen.de/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen, übermittelt durch news aktuell

