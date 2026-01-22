Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Der Brand der Slim School im Mai 2025 nun im NDR Feuerwehr Podcast "Mein Einsatz"

Bergen (ots)

Im Mai 2025 brannte die ehemalige Slim School in Bergen vollständig ab. Nicht nur fehlendes Wasser, sondern auch Asbest stellten die Feuerwehr vor einige Herausforderungen. All darüber berichtet Ortsbrandmeister Dominik Sander nun in dem NDR Feuerwehr Podcast "Mein Einsatz".

Der Podcast ist ab sofort in der ARD Audiothek verfügbar.

https://www.ardaudiothek.de/episode/urn:ard:episode:d642d0b0ea0aedd8/

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen, übermittelt durch news aktuell