FFW Bergen: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Sülze

Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Sülze

Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Sülze statt.

Die Ortsfeuerwehr Sülze hatte am 31.12.2025 38 aktive -, 11 Jugendabteilung-, 12 Altersabteilung - und 120 fördernde Mitglieder - so Ortsbrandmeister Sebastian Kaben in seinem Jahresbericht. Einsätze waren im letzten Jahr 18: - 14 Brandeinsätze und 4 technische Hilfeleistungen abzuarbeiten.

Im Februar fand der traditionelle Skat- und Knobelabend statt. Eine Tagesfahrt nach Bremen und der Besuch der Partnerfeuerwehr aus Hohenwutzen (Brandenburg) rundeten die geselligen Veranstaltungen ab.

Für die beste Dienstbeteiligung im letzten Jahr wurden Nico Ripke und Tim Meyer ausgezeichnet.

Mehrere Lehrgänge auf Kreisebene und an der NLBK wurden im vergangenen Jahr besucht und bestanden.

Für die Jugendfeuerwehr blickte der Jugendfeuerwehrwart Michael Otte und für die Altersabteilung deren Leiter Hartmut Kaben auf das vergangene Jahr zurück.

Der stellvertretende Stadtbrandmeister Thorsten Persuhn berichtete folgendes:

537 aktive Mitglieder leisten Dienst in den 12 Ortsfeuerwehren der Stadt Bergen. 156 Mitglieder gehören den Altersabteilungen, 61 den Jugendfeuerwehren und 98 den Kinderfeuerwehren an. Er berichtete weiter über die insgesamt 191 Alarmierungen (146 Einsätze) im Stadtgebiet - 1334 Einsätze waren es im gesamten Landkreis Celle.

Der Stadtjugendfeuerwehrwart Eike Lisch informierte anschließend ausführlich über die 4 Jugend- und 4 Kinderfeuerwehren in der Stadt Bergen.

Befördert wurden Leonie Naleppa zur Feuerwehrfrau, Ole Michaelis zum Hauptfeuerwehrmann und Christina Klapproth zur Ersten Hauptfeuerwehrfrau.

Die Bürgermeisterin Claudia Dettmar-Müller und der stellvertretende Stadtbrandmeister Thorsten Persuhn verliehen Helge Michaelis das Niedersächsisches Feuerwehrehrenzeichen für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft.

7 aktive Mitglieder wurden nachträglich mit der Hochwasser Ehrennadel 2023 ausgezeichnet.

Neugewählt wurden zum Gruppenführer Nico Ripke und zum Schrift- und Pressewart Moritz Hübner.

Hannes Marwede und Cedric Gottwald wurden in ihren Ämtern als Zeugwart und Festausschussmitglied bestätigt.

Neuer Kassenprüfer ist Janik Buhr für die nächsten 2 Jahre.

Der Ortsbrandmeister ehrte anschließend Hans-Günter Müller für 20 Jahre Verantwortung als Brandschutzerzieher mit einem Gutschein.

Helge Michaelis und Norbert Döhner wurden aus dem Ortskommando, in dem sie beide in unterschiedlichen Funktionen über Jahre tätig waren, verabschiedet. Sie erhielten ebenfalls jeweils einen Restaurant-Gutschein.

Abschließend sprachen Bürgermeisterin Claudia Dettmar-Müller, Ortsbürgermeister Michael Buhr, Polizeihauptkommissar Holger Köhnke für das Polizeikommissariat Bergen und Pastor Stefan Thäsler jeweils ein kurzes Grußwort.

Text & Bilder: Norbert Döhner

