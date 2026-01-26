Freiwillige Feuerwehr der Stadt Bergen

FFW Bergen: Hajo und Kohrs für 60-Jährige Mitgliedschaft geehrt. Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Wardböhmen.

Wardböhmen (ots)

Kürzlich fand die Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Wardböhmen statt. Ortsbrandmeister Dirk Ohlhoff begrüßte neben den Mitgliedern der Einsatz- und Altersabteilung auch die Fördernden Mitglieder sowie als Gäste die Bürgermeisterin Claudia Dettmar-Müller, den stellvertretenden Abschnittsleiter Nord Mark Tranter, den stellvertretenden Stadtbrandmeister Frank Heins und den stellvertretenden Ortsbürgermeister Thomas Weide. In seinem Jahresbericht konnte Ohlhoff auf ein glücklicherweise einsatzarmes, nichtsdestotrotz aber arbeitsreiches Jahr 2025 zurückblicken. Als Mitglied der Hygieneeinheit und des Gefahrgutzuges der Stadtfeuerwehr Bergen haben die Kameraden mit dem regulären Übungsdienst insgesamt 1.790 Dienststunden geleistet. Alex Dirksen und Nick Dirksen wurden für die beste Dienstbeteiligung geehrt. Mark Tranter und Frank Heins berichteten in ihren Redebeiträgen unter anderem über die in 2025 absolvierten Einsätze, das Ausbildungsgeschehen auf Stadt- und Kreisebene sowie über die verschiedenen Anforderungen, die im vergangenen Jahr und in der Zukunft an die ehrenamtlichen Feuerwehrleute gestellt werden. Claudia Dettmar-Müller resümierte in ihrer Rede über die vergangenen Jahre seit Beginn ihrer Amtszeit. Angefangen mit dem einschränkten Übungsbetrieb aufgrund der COVID-19-Pandemie in 2020 bis zur Einführung der EinsatzApp als Zusatzalarmierung im vergangenen Jahr. Sie verwies dabei auch auf die unterschiedlichen Herausforderungen und Fahrzeuganschaffungen in den jeweiligen Jahren in den unterschiedlichen Ortswehren. Befördert wurden Henri Bukowski zum Feuerwehrmannanwärter, Jona Ebel zum Feuerwehrmann, Marwin Ebel zum Oberfeuerwehrmann, Phillip Klages zum Hauptfeuerwehrmann und Johann-Gregor Fürst zum Oberlöschmeister.

Jörn Ludwig Kohrs, Jan-Frederick Weide, Thomas Weide und Jamie Alexander Lüllmann erhielten für 25-jährige Mitgliedschaft das Ehrenzeichen des LFV. Jörg Kohrs und Hans-Helmut Bortels wurden für 50-jährige Mitgliedschaft geehrt, Ulrich Hajok und Heinrich Kohrs für 60-jährige Mitgliedschaft!

Text & Bild: Stefan Lehmker

