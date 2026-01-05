PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Komm ins Team - Nachwuchswerbung bei der Polizei

Ein Dokument

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag, 15.01.2026, in der Zeit von 18:00 - 20:00 Uhr, gibt die Polizei Schifferstadt, im Waldspitzweg 2, einen Einblick in den spannenden und abwechslungsreichen Job der Polizei. Hierbei geht es unter anderem um die Aufgaben der Polizei, wie der Tagesablauf aussehen kann und welche Einstellungsvoraussetzungen bestehen. Zielgruppe der Veranstaltung sind Abiturienten und Abiturientinnen sowie Schülerinnen und Schüler der Realschulen, Klasse 10. Interessierte können sich per E-Mail, pischifferstadt.einstellungen@polizei.rlp.de, oder telefonisch unter 06235 / 495-0 anmelden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Ludwigshafen
Polizeiinspektion Schifferstadt
Telefon: 06235-495-4210 (oder -0)
E-Mail: pischifferstadt@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/ZdaY6eT

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Ludwigshafen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Ludwigshafen
Alle Meldungen Alle
  • 05.01.2026 – 11:25

    POL-PDLU: Verkehrskontrolle - Alkoholisiert mit dem Auto gefahren

    Mutterstadt (ots) - Am Sonntagabend (04.01.2026) gegen 18:20 Uhr kontrollierte die Polizei in der Dammstraße einen 65-jährigen Autofahrer. Im Verlauf der Verkehrskontrolle konnte beim 65-jährigen Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,53 Promille. Der Fahrer wurde anschließend zur ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 11:47

    POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht unter Alkoholeinfluss

    Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 03.01.26 ereignete sich gegen 20 Uhr ein Verkehrsunfall in der Breslauerstraße, Bobenheim-Roxheim. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist davon auszugehen, dass der Unfallverursacher die Industriestraße mit seinem PKW befuhr und beim Abbiegevorgang auf Grund überhöhter Geschwindigkeit von der Fahrbahn abkam. Hier kollidierte er mit einem Gartenzaun und einer Einfassung für Müllbehälter. ...

    mehr
  • 04.01.2026 – 09:28

    POL-PDLU: Betrug beim Auto-VERKAUF in Waldsee?

    Waldsee (ots) - Am 30.12.2025 wollte ein 39-Jähriger aus Waldsee seinen intakten Kleinbus Mercedes über ein Inserat verkaufen. Ein Interessent aus Frankfurt erschien und machte eine Probefahrt. Hierbei ließ der Verkäufer den Interessenten kurzeitig allein mit dem Fahrzeug. Kurz darauf lief das Fahrzeug jedoch plötzlich nicht mehr richtig und der Interessent diagnostizierte, der Mercedes habe wohl gerade einen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren