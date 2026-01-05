Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Komm ins Team - Nachwuchswerbung bei der Polizei

Ein Dokument

Schifferstadt (ots)

Am Donnerstag, 15.01.2026, in der Zeit von 18:00 - 20:00 Uhr, gibt die Polizei Schifferstadt, im Waldspitzweg 2, einen Einblick in den spannenden und abwechslungsreichen Job der Polizei. Hierbei geht es unter anderem um die Aufgaben der Polizei, wie der Tagesablauf aussehen kann und welche Einstellungsvoraussetzungen bestehen. Zielgruppe der Veranstaltung sind Abiturienten und Abiturientinnen sowie Schülerinnen und Schüler der Realschulen, Klasse 10. Interessierte können sich per E-Mail, pischifferstadt.einstellungen@polizei.rlp.de, oder telefonisch unter 06235 / 495-0 anmelden.

