FFW Bergen: Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Bergen am 24. Januar 2026: Besondere Ehrung von Brigitta Pralle und Andreas Krohn

Am Samstag, den 24. Januar 2026, fand die 144. Jahreshauptversammlung der Ortsfeuerwehr Bergen statt. Zu Beginn der Versammlung wurden die Mitglieder der Einsatzabteilung, der Altersabteilung sowie des Musikzuges der Ortsfeuerwehr Bergen herzlich begrüßt.

Im Anschluss hieß Ortsbrandmeister Dominik Sander zahlreiche Gäste und Funktionsträger willkommen. Unter ihnen waren Bürgermeisterin Claudia Dettmar-Müller, Kreisbrandmeister Volker Prüsse, der Abschnittsleiter des Brandschutzabschnitts Nord Ulf Heinemann mit seinem Stellvertreter Mark Tranter, Stadtbrandmeister Michael Sander, der Leiter der Altersabteilung Heinz Rehwinkel, der stellvertretende Jugendfeuerwehrwart Sören Janke, Kinderfeuerwehrwart und Stadtjugendfeuerwehrwart Eike Lisch, Ortsbrandmeister Björn Borges aus Nindorf, der stellvertretende Ortsbrandmeister aus Offen Christian Krause, der stellvertretende Gemeindebrandmeister der Gemeindefeuerwehr Lohheide Heiko Linne, der Vorsitzende des Feuerschutzausschusses Eckart Borges, der Leiter des Polizeikommissariats Bergen, Erster Kriminalhauptkommissar Guido Bergmann, Stefan Hauke von der Johanniter-Unfall-Hilfe sowie Alexander Schmied-Gottfried von der Bundeswehrfeuerwehr.

Es folgte der Jahresbericht des Ortsbrandmeisters Dominik Sander. Er berichtete, dass die Ortsfeuerwehr Bergen im Jahr 2025 zu insgesamt 104 Einsätzen ausrücken musste. Diese gliederten sich in 35 technische Hilfeleistungen, 69 Brandeinsätze sowie zwei Alarmübungen. Darunter befanden sich sechs Großbrände. Der größte Gebäudebrand ereignete sich am 29. Mai 2025 in der Seymourstraße, bei dem die ehemalige Slim School vollständig zerstört wurde. Insgesamt leisteten die Einsatzkräfte rund 1.950 Einsatzstunden. Mit den insgesamt 104 Einsätzen lag das Einsatzaufkommen im Jahr 2025 deutlich über dem üblichen Jahresdurchschnitt 82024 waren es noch 90 Einsätze). Ursache hierfür waren unter anderem zahlreiche Kleinbrände, insbesondere von Mülleimern und Containern. Allein 22 Einsätze entfielen auf diese Art von Bränden und trugen damit maßgeblich zur erhöhten Einsatzbelastung der Ortsfeuerwehr Bergen bei.

Darüber hinaus berichtete Sander über das Dienstgeschehen im Jahr 2025, in dem insgesamt 4.970 Dienststunden verzeichnet wurden. Besonders hervorgehoben wurden Annika Behrens, Maximilian von Hammerstein, Niko Pralle und Lukas Henniges, die im vergangenen Dienstjahr jeweils nur an drei Diensten fehlten und damit eine Dienstbeteiligung von 90 Prozent erreichten. Julian Ramin und Tobias Wersch erzielten mit 97 Prozent die höchste Dienstbeteiligung. Allen genannten Kameradinnen und Kameraden überreichte der Ortsbrandmeister als Anerkennung ein kleines Präsent.

Auch die Aus- und Fortbildung kam nicht zu kurz: Insgesamt nahmen Kameradinnen und Kameraden der Ortsfeuerwehr Bergen an 39 Lehrgängen auf Stadt-, Kreis- und Landesebene teil. Es folgte ein Rückblick auf die Veranstaltungen des Jahres 2025 sowie ein Dank des Ortsbrandmeisters an seinen Stellvertreter, die Zugführer und das gesamte Ortskommando für die gute Zusammenarbeit. Ein bebilderter Jahresrückblick rundete diesen Programmpunkt ab. Anschließend wurden die Jahresberichte der Jugendfeuerwehr, der Altersabteilung, der Kinderfeuerwehr sowie des Musikzuges vorgestellt. Es folgte der Bericht des Stadtbrandmeisters Michael Sander über die gesamte Stadtfeuerwehr.

Im weiteren Verlauf der Versammlung standen Wahlen auf der Tagesordnung. Lorentz Hartung legte sein Amt als stellvertretender Gruppenführer aus persönlichen Gründen nieder. Zu seiner Nachfolgerin wurde Melanie Sekulla gewählt. Den Vorsitz des Festausschusses übernahm Michael Sander. Brigitta Pralle trat aus persönlichen Gründen nicht erneut zur Wahl an. Der Sicherheitsbeauftragte Mathias Gruel wurde in seinem Amt bestätigt. Zum Kassenprüfer wurde Lorentz Hartung gewählt.

Es schlossen sich die Grußworte der Gäste an, unter anderem von Bürgermeisterin Claudia Dettmar-Müller, Kreisbrandmeister Volker Prüsse, Stefan Hauke, Guido Bergmann, Eckart Borges sowie Jörg Goretzki als Vertreter des Feuerwehrarchivs. Neu in die Ortsfeuerwehr Bergen aufgenommen wurden Nicolas Aries Raffo, Baran Gürbüz, Patrick Weis, Vanessa Habermann und Arne Westphal.

Vor den Beförderungen bedankte sich Dominik Sander nochmals bei Lorentz Hartung und Brigitta Pralle für ihre engagierte Arbeit im Ortskommando und überreichte beiden eine kleine Aufmerksamkeit.

Anschließend wurden durch den Orts- und Stadtbrandmeister sowie Bürgermeisterin Claudia Dettmar-Müller die Beförderungen vorgenommen. Zum Feuerwehrmann wurden Lukas Wilhelm Ebel und Nico Suckau befördert. Lukas Henniges, Patrick Wellmann und Michael Göritz erhielten den Dienstgrad Oberfeuerwehrmann. Florian Hahn wurde zum Hauptfeuerwehrmann befördert. Zu Löschmeistern wurden Melanie Sekulla und Niko Pralle ernannt. Ole Chmelka erhielt die Beförderung zum Oberlöschmeister, während Brigitta Pralle zur Hauptlöschmeisterin befördert wurde. Tobias Wersch wurde zum Brandmeister befördert. Ortsbrandmeister Dominik Sander trägt fortan den Dienstgrad Oberbrandmeister.

Zum Abschluss der Versammlung konnten mehrere Ehrungen verliehen werden. Die Hochwasser-Ehrennadel 2023 des Landes Niedersachsen erhielten Michael Göritz, Björn Meßink, Hans Clemens, Timo Kappelmann, Maximilian von Hammerstein und Julian Bott. Die Ehrung wurde nachgeholt, da die Kameraden an der offiziellen Verleihung im Sommer nicht teilnehmen konnten.

Für 25-jährige Mitgliedschaft wurden Björn Meßink, Robert Schäbitz, Dominik Sander sowie Henning Warnecke geehrt. Für 50 Jahre Mitgliedschaft wurde Rolf Gerd Goretzki ausgezeichnet.

Eine besondere Würdigung stellte die Verleihung des Niedersächsischen Ehrenabzeichens am Bande dar. Diese Auszeichnung wird Einsatzkräften verliehen, die sich in herausragender Weise um den Brandschutz verdient gemacht haben. Kreisbrandmeister Volker Prüsse überreichte das Ehrenabzeichen an die Kameradin Brigitta Pralle sowie an den Kameraden Andreas Krohn.

Brigitta Pralle blickt auf eine außergewöhnliche und langjährige Laufbahn in der Ortsfeuerwehr Bergen zurück. Bereits im Jahr 1998 übernahm sie als erste weibliche Kameradin das Amt der Gruppenführerin und schrieb damit ein besonderes Kapitel in der Geschichte der Ortsfeuerwehr. Mit einer kurzen, familienbedingten Unterbrechung ist sie seitdem ununterbrochen Mitglied des Ortskommandos und engagiert sich bis heute mit großem Einsatz für die Feuerwehr. Neben ihrer fachlichen Kompetenz wird sie innerhalb der Wehr besonders für ihre menschlichen Qualitäten geschätzt. Stets hat sie ein offenes Ohr für die Sorgen und Anliegen der Kameradinnen und Kameraden und steht ihnen mit Rat und Tat zur Seite. Nicht umsonst wird sie innerhalb der Ortsfeuerwehr Bergen liebevoll als "Mutter der Kompanie" bezeichnet.

Auch Andreas Krohn erhielt das Niedersächsische Ehrenabzeichen am Bande für sein außerordentliches Engagement. Seit dem Jahr 2014 ist er Mitglied des Ortskommandos, zunächst in der Funktion des Atemschutzgerätewartes, inzwischen als Zugführer. Andreas Krohn bringt sich seit vielen Jahren in besonderem Maße in die Aus- und Fortbildung ein, insbesondere in den Bereichen der Absturzsicherung sowie der technischen Hilfeleistung. Hierfür investiert er regelmäßig einen erheblichen Teil seiner Freizeit in Weiterbildungen und Schulungen. Darüber hinaus unterstützt er die Ausbildung in weiteren Ortsfeuerwehren und übernimmt bei zahlreichen Einsätzen der Ortsfeuerwehr Bergen Verantwortung als Einsatzleiter.

Mit einem abschließenden Dank an alle Anwesenden schloss Ortsbrandmeister Dominik Sander die Jahreshauptversammlung.

