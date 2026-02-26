Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Rauenberg/Rhein-Neckar-Kreis: Bei Wohnungseinbruch Schmuck erbeutet - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bei einem Einbruch in ein Einfamilienhaus im Zeitraum zwischen Samstag, 21. Februar 2026, und Mittwoch, 25. Februar 2026, in Malschenberg erbeuteten Unbekannte Schmuckstücke, deren Wert derzeit noch nicht beziffert werden kann.

Die Unbekannten schoben den Rollladen der Terrassentür nach oben, schlugen die Scheibe ein und gelangten so in die Wohnräume. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Schubladen. Dabei stießen sie auf Schmuckboxen, deren Inhalt sie mitnahmen. Die Höhe des entstandenen Sach- und Diebstahlschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. Weitere Hinweise zu den Eindringlingen liegen derzeit nicht vor.

Zeuginnen und Zeugen, die im fraglichen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/174-4444 beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell