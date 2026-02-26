Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Verkehrsunfall mit Straßenbahn - eine Person leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Eine verletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Mittwochmorgen im Stadtteil Bergheim, bei dem eine Straßenbahn beteiligt war.

Ein 50-jähriger Mann war gegen 7:45 Uhr mit seinem Skoda auf der Bergheimer Straße in Richtung Bismarckplatz unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Thibautstraße übersah er eine in gleicher Richtung von hinten herannahende Straßenbahn. Trotz eines Ausweichversuchs des 50-Jährigen und einer Gefahrenbremsung des Straßenbahnfahrers konnte ein Zusammenstoß nicht mehr verhindert werden.

Bei der Bremsung der Straßenbahn stürzte ein 19-jähriger Fahrgast und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde zur Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit. Der Sachschaden wird auf rund 25.000 Euro geschätzt.

Die weiteren Unfallermittlungen des Verkehrsdienstes Heidelberg dauern an.

