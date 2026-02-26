Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand, PM Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 11:30 Uhr rückten Polizei, Rettungsdienst und Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgrund eines Dachstuhlbrands in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Vogelskorb" aus (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6224565). Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die meisten Bewohner selbständig das Gebäude verlassen. Drei Anwohner wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Eine Anwohnerin erlitt eine leichte Verletzung in Form einer Rauchgasvergiftung. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang noch nicht bekannt. Derzeit dauern die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Ilvesheim weiterhin an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell