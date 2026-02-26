PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Dachstuhlbrand, PM Nr.2

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Donnerstagmittag gegen 11:30 Uhr rückten Polizei, Rettungsdienst und Einsatzkräfte der Feuerwehr aufgrund eines Dachstuhlbrands in einem Mehrfamilienhaus in der Straße "Im Vogelskorb" aus (PM Nr. 1: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6224565). Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte konnten die meisten Bewohner selbständig das Gebäude verlassen. Drei Anwohner wurden durch die Feuerwehr evakuiert. Eine Anwohnerin erlitt eine leichte Verletzung in Form einer Rauchgasvergiftung. Die Ursache für den Brandausbruch ist bislang noch nicht bekannt. Derzeit dauern die Löscharbeiten der Freiwilligen Feuerwehr Ilvesheim weiterhin an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sarah Winterkorn
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

