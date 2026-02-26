Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Eberbach/Rhein-Neckar-Kreis: Autofahrer nach Unfall schwer verletzt - Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Eine schwerverletzte Person und erheblicher Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag auf der L2311 bei Gaimühle ereignete.

Kurz nach 15 Uhr fuhr ein 49-Jähriger mit seinem Ford-Kleintransporter die L2311 in Richtung Eberbach entlang. Um ein ihm vorausfahrendes bislang unbekanntes graues Fahrzeug zu überholen, beabsichtigte der Mann, im Weiteren nach links auszuscheren und setzte hierfür den Blinker. Währenddessen näherte sich plötzlich von hinten ein 82-jähriger VW-Fahrer, der mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein soll , und überholte den 49-Jährigen. Dabei kollidierte der 82-Jährige seitlich mit dem Kleintransporter und verlor die Kontrolle über sein Auto, in dessen Folge er nach links über den Grünstreifen fuhr, einen Leitpfosten überfuhr und gegen zwei Bäume prallte. Durch den wuchtigen Aufprall brach einer der Bäume und fiel auf die Fahrbahn. Der 82-Jährige verletzte sich schwer und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An dem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden und musste abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 17.000 Euro geschätzt. Für die Aufräum- und Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt werden. Gegen 17:10 Uhr konnte die Fahrbahn wieder vollständig für den Verkehr freigegeben werden.

Das Polizeirevier Eberbach hat die Unfallermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, insbesondere der oder die Fahrzeugführer/in des grauen Fahrzeugs, sich unter der Tel.: 06271 /9210-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell