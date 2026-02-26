Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Fulda (ots)

Einbruch in Wohnung

Fulda. Am Mittwoch (25.02.), zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter neben Schmuck auch Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Fulda. Zwischen Dienstagabend (24.02.), 21 Uhr, und Mittwochfrüh (25.02.), 4.20 Uhr, versuchten Unbekannte die Tür einer Bäckerei in der Flemingstraße auszubrechen. Nach derzeitigem Stand brachen sie ihren Versuch ab und flüchteten von Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

