PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung - Versuchter Einbruch in Bäckerei

Fulda (ots)

Einbruch in Wohnung

Fulda. Am Mittwoch (25.02.), zwischen 15 Uhr und 16 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach derzeitigen Erkenntnissen entwendeten die Täter neben Schmuck auch Bargeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Fulda. Zwischen Dienstagabend (24.02.), 21 Uhr, und Mittwochfrüh (25.02.), 4.20 Uhr, versuchten Unbekannte die Tür einer Bäckerei in der Flemingstraße auszubrechen. Nach derzeitigem Stand brachen sie ihren Versuch ab und flüchteten von Tatörtlichkeit in unbekannte Richtung. An der Tür entstand Sachschaden von etwa 150 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 25.02.2026 – 15:36

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - VB Von Fahrbahn abgekommen Lauterbach. Am Dienstag (24.02.), gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Lautertal mit seinem BMW X3 die L3140 von Dirlammen kommend nach Lauterbach. Vor dem BMW-Fahrer befanden sich ein Pkw und ein Lkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte der 19-jährige auf einer geraden Strecke zum Überholen an. Im ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 15:29

    POL-OH: Verkehrskontrolle an Schule - Zahlreiche Verstöße festgestellt

    Fulda (ots) - Kinder zählen zur Gruppe der "schwächeren Verkehrsteilnehmern": Aufgrund ihrer geringen Körpergröße werden sie im Straßenverkehr häufig übersehen und können Gefahrensituationen oft nicht richtig einschätzen. Insbesondere auf dem täglichen Schulweg kommt es immer wieder zu kritischen Situationen. Immer wieder berichten Kinder davon, dass ...

    mehr
  • 25.02.2026 – 14:46

    POL-OH: Handlauf entwendet - Versuchter Einbruch - Einbruch in Mehrfamilienhaus

    Vogelsbergkreis (ots) - Handlauf entwendet Kirtorf. Zwischen Mittwoch (18.02.) und Samstag (21.02.) entwendeten Unbekannte einen Handlauf aus Edelstahl, welcher vor einem Wohnhaus in der Straße "Untergasse" im Ortsteil Wahlen montiert war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren