POL-OH: Handlauf entwendet - Versuchter Einbruch - Einbruch in Mehrfamilienhaus
Vogelsbergkreis (ots)
Handlauf entwendet
Kirtorf. Zwischen Mittwoch (18.02.) und Samstag (21.02.) entwendeten Unbekannte einen Handlauf aus Edelstahl, welcher vor einem Wohnhaus in der Straße "Untergasse" im Ortsteil Wahlen montiert war. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Versuchter Einbruch
Schotten. Zwischen Freitag (20.02.), 12 Uhr, und Montag (23.02.), 13.15 Uhr, versuchten Unbekannte die Tür zu einer Praxis in der Vogelsbergstraße aufzuhebeln. An der Tür entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
Einbruch in Mehrfamilienhaus
Schlitz. Zwischen Montagnachmittag (23.02.), 16 Uhr, und Dienstagfrüh (24.02.) , 7.30 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Baustelle in einem Mehrfamilienhaus in der Parkstraße und brachen dort mehrere Türen auf. Anschließend entwendeten die Täter Baumaschinen und Akkus im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrags. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.
