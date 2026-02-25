Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Taschendiebstahl - Kennzeichendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Taschendiebstahl

Philippsthal. Am Montag (23.02.), zwischen 14.20 Uhr und 14.35 Uhr, entwendeten Unbekannte während des Einkaufs in einem Geschäft in der Ulsterstraße die Geldbörse einer einer Kundin aus ihrer mitgeführten Tasche.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichendiebstahl

Bebra. Von einem LKW-Anhänger entwendeten Unbekannte zwischen Montag (23.02.), 08 Uhr, und Dienstag (24.02.) das Kennzeichenschild "ESW-ES 204". Der Anhänger war zur Tatzeit in der Straße "In der Lache" abgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg a. d. Fulda unter Telefon 06623/937-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell