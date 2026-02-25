POL-OH: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannter männlicher Person vom 23.02.2026
Fulda (ots)
Die Person, die im Zusammenhang mit einer Straftat am 17.08.2025 im Schlosspark steht, hat sich aus eigener Veranlassung bei der Polizei gemeldet.
Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden.
Kontakt:
Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda
Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)
Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0
X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/
Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell