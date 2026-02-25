PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannter männlicher Person vom 23.02.2026

Fulda (ots)

Die Person, die im Zusammenhang mit einer Straftat am 17.08.2025 im Schlosspark steht, hat sich aus eigener Veranlassung bei der Polizei gemeldet.

Die Öffentlichkeitsfahndung kann somit zurückgenommen werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen

