Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeuteldiebstahl in Einkaufszentrum

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 30. Januar 2026, zwischen 16 Uhr und 17:20 Uhr saß eine 32-jährige Kundin in einem Einkaufszentrum im ersten Obergeschoss im Bereich des Foodcourts. Dabei ließ sie ihre Handtasche über den Stuhl hängen. Unbekannte Täter nutzten diese Gelegenheit und entwendeten den Geldbeutel der 32-Jährigen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahl aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zum Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verhaltenshinweise:

- Jacken und Handtaschen nicht über Stuhllehnen hängen lassen

- Geldbörsen niemals unbeaufsichtigt zurücklassen

- Wertsachen stets körpernah tragen

- Seien Sie aufmerksam - Täter nutzen Unachtsamkeit!

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell