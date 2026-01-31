PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Geldbeuteldiebstahl in Einkaufszentrum

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 30. Januar 2026, zwischen 16 Uhr und 17:20 Uhr saß eine 32-jährige Kundin in einem Einkaufszentrum im ersten Obergeschoss im Bereich des Foodcourts. Dabei ließ sie ihre Handtasche über den Stuhl hängen. Unbekannte Täter nutzten diese Gelegenheit und entwendeten den Geldbeutel der 32-Jährigen. Es wurde eine Strafanzeige wegen Diebstahl aufgenommen. Weitere Ermittlungen folgen.

Haben Sie die Tat beobachtet oder können Sie Hinweise zum Täter geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de.

Verhaltenshinweise:

   -	Jacken und Handtaschen nicht über Stuhllehnen hängen lassen
   -	Geldbörsen niemals unbeaufsichtigt zurücklassen
   -	Wertsachen stets körpernah tragen
   -	Seien Sie aufmerksam - Täter nutzen Unachtsamkeit!

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
i.A. Ferry Gantert
Telefon: 0621-963-0
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Rheinpfalz mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Rheinpfalz
Alle Meldungen Alle
  • 30.01.2026 – 14:31

    POL-PPRP: 19-Jähriger nach Betrug festgenommen - Untersuchungshaft angeordnet

    Ludwigshafen (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Frankenthal (Pfalz) und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Am 26. Januar 2026 kam es in Ludwigshafen am Rhein zu zwei vollendeten Betrugsdelikten. In einem der Fälle (siehe Pressemeldung vom 27.01.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/6204824 ) wurde eine Seniorin aus Ludwigshafen ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:30

    POL-PPRP: Polizei sucht Betrüger

    Friedelsheim (ots) - In der Annahme, eine Kaution für ihre in einen Unfall verwickelte Tochter zu stellen, übergab eine Seniorin am Donnerstagnachmittag (29.01.2026, ca. 15:40 Uhr) Wertgegenstände im Wert von mehreren tausend Euro an einen falschen Polizeibeamten. Nach der Übergabe wurde sich die Frau darüber bewusst, einer Betrugsmaschen aufgelaufen zu sein und erstattete Anzeige bei der Polizei. Der Abholer entkam unerkannt mit der Beute. Er wird wie folgt ...

    mehr
  • 30.01.2026 – 12:13

    POL-PPRP: Unfallflucht - Zeugen gesucht

    Ludwigshafen (ots) - Am Donnerstag (29.01.2026), zwischen 17 und 18 Uhr, beschädigte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer einen am Fahrbahnrand der Jakob-Binder-Straße (Höhe Einmündung Denisstraße) abgestellten, grauen Citroen Picasso. Im Anschluss entfernte er sich von der Örtlichkeit, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf den Verursacher geben? ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren