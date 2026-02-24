Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch und Einbruchsversuche - Auto zerkratzt

Vogelsbergkreis (ots)

Einbruch und Einbruchsversuche

Schotten. Im Zeitraum von Sonntagabend (22.02.), 19 Uhr, bis Montagmorgen (23.02.), 5 Uhr, versuchten sich Unbekannte Zutritt zu den Räumlichkeiten eines Cafés in der Ludwigstraße zu verschaffen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter jedoch von ihrem Vorhaben ab und flüchteten ohne Diebesgut in unbekannte Richtung. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 150 Euro geschätzt. Auch in der Vogelsbergstraße versuchten sich Langfinger in der Zeit von Mittwoch (18.02.), 18 Uhr, bis Montag (23.02.), 7.30 Uhr, Zutritt zu den Räumlichkeiten einer Arztpraxis zu verschaffen. Nachdem sie die Zugangstür zum Gebäude gewaltsam aufbrachen, hebelten sie an der Zugangstür der Praxis. Nach derzeitigen Erkenntnissen ließen die Täter auch hier von ihrem Vorhaben ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Alsfeld. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Samstagnachmittag (21.02.), 15 Uhr, bis Sonntagmorgen (22.02.), 8 Uhr, Zutritt zu den Räumlichkeiten der Hessenhalle in der Straße "An der Hessenhalle", indem sie eine Fensterscheibe einwarfen. Anschließend entwendeten die Täter mehrere Wertgegenstände aus den Räumlichkeiten. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto zerkratzt

Grebenhain. Einen in der Bahnhofstraße geparkten orangenen Opel Corsa zerkratzen Unbekannte im Zeitraum von Donnerstag (19.02.), 14 Uhr, bis Samstag (21.02.), 6 Uhr, mittels unbekanntem Gegenstand im Bereich der Beifahrerseite. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell