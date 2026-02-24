POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Osthessische Polizei und Staatsanwaltschaft Fulda bitten Zeuginnen und Zeugen um Mithilfe: Öffentlichkeitsfahndung nach unbekannter männlicher Person (mit Bildern)

Fulda. Im Rahmen eines Ermittlungsverfahrens sucht die Kriminalpolizei Fulda eine bisher unbekannte männliche Person. Anlass ist eine am Sonntag den 17.08.2025 begangene schwere Straftat im Schlosspark zum Nachteil einer Jugendlichen. Die gesuchte Person kann wie folgt beschrieben werden: Südländisches Erscheinungsbild, circa 20 bis 25 Jahre alt, circa 170 cm groß, schlanke Figur, schwarze gewellte Haare, Vollbart

Am Tattag war die Person mit einem khakifarbenen Hemd mit weißen Knöpfen und einer schwarzen Hose und schwarzen Turnschuhe bekleidet. Zeitweise soll der Mann eine türkise Einkaufstüte bei sich getragen haben.

Nun bittet die Kriminalpolizei Fulda um Zeugenhinweise aus der Bevölkerung. Wer hat die Person am Tattag gesehen und verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Weitere Auskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Laura Krähenbühl,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, Tel. 0661 / 924-2708

Jonas Trabert,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, Tel. 0661 / 105-1099

