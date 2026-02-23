Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg, Fulda und Hersfeld-Rotenburg

Verkehrsunfallflucht bei geparktem Fahrzeug

Lauterbach. Am Donnerstag (19.02.), gegen 21 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer eines Pflegedienstes seinen VW-Polo in der Vogelsbergstraße auf der rechten Fahrbahnseite. Als er am Freitag (20.02.),gegen 9 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses am linken vorderen Kotflügel beschädigt worden war. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken, an den VW-Polo gestoßen und hat diesen beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Am VW-Polo entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise zu dem Verursacher erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel. 06641-9710.

Verkehrsunfallflucht an einem Gartenzaun

Schotten. Am Donnerstag (19.02.), gegen 16.45 Uhr, wollte eine unbekannte Pkw-Fahrerin mit ihrem Fahrzeug in der Uferstraße in der Hofeinfahrt eines Anwesens wenden. Dabei blieb sie jedoch mit ihrem Fahrzeug an dem dortigen, auf einer Steinmauer befindlichen Zaun hängen und beschädigte diesen. Nach Aussage eines Zeugen soll es sich bei der Unfallverursacherin um eine circa 35-jährige Frau mit langen dunklen Haaren und mitteleuropäischem Aussehen handeln. Die Unfallverursacherin entfernte sich von der Unfallstelle, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. An der Steinmauer entstand ein Sachschaden von etwa 200 Euro. Hinweise zu der Verursacherin erbittet die Polizeistation Lauterbach unter Tel: 06641-9710 oder 06044-989090.

Fahrzeug prallt gegen Ampel

Fulda. Am Sonntag (22.02.), gegen 10.15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Ford-Fahrer aus Neuhof die Künzeller Straße aus Richtung Turmstraße kommend in Fahrtrichtung Stadtmitte. Nach derzeitigen Erkenntnissen verlor der Ford-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei touchierte der 24-jährige die dortige Ampel. Es entstand ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro.

Abbiegeunfall

Bad Hersfeld. Am Freitag (20.01.), gegen 14.40 Uhr, befuhren ein 70-jähriger Sprinter-Fahrer aus Burghaun und ein 20-jähriger Mercedes-Fahrer aus Friedewald die Frankfurter Straße und wollten beide nach links auf die B 62 abbiegen. Dabei befuhr der Sprinter den rechten der beiden Linksabbiegespuren und der Mercedes den linken der beiden Spuren. Beim Abbiegevorgang touchierte der Sprinter-Fahrer den neben ihm fahrenden Mercedes-Fahrer. Es entstand ein Sachschaden von etwa 8.000 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Rotenburg. Am Freitag (20.02.), in der Zeit von 10.30 bis 11 Uhr, parkte eine 69-jährige Mazda-Fahrerin aus Bebra auf dem Parkdeck des Einkaufszentrums am Waldweg in einer Parkbucht. Nach derzeitigen Erkenntnissen streifte ein unbekannter Verkehrsteilnehmer das Fahrzeug im Bereich der Stoßstange vorne links. Anschließend entfernte sich der unbekannte Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.000 Euro. Hinweise erbeten unter 06623-937-0 oder www.polizei.hessen.de.

