PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld (ots)

16-Jähriger mit Messer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Bad Hersfeld. Am späten Sonntagabend (22.02.), gegen 21.30 Uhr, kam es in der Friedloser Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 16-jährigen jungen Mannes.

Nach derzeitig vorliegenden Erkenntnissen kam es nach vorangegangenem Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit und einem 16-jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, in dessen Verlauf der 16-Jährige mit einem Messer angegriffen und im Bereich des Oberkörpers verletzt wurde.

Diesem gelang es noch sich an die Anschrift von Bekannten zu begeben und von dort die Polizei zu verständigen. Der 16-jährige Bad Hersfelder wurde anschließend mit dem Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld nahmen den Tatverdächtigen aus Bad Hersfeld kurze Zeit später in der Innenstadt fest. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen, wird der 17-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Bad Hersfeld zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauern an.

Weitere Auskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Laura Krähenbühl,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2708

Marc Leipold,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 11:15

    POL-OH: Einbruch in Wohnung

    Vogelsbergkreis (ots) - Gemünden. Unbekannte verschafften sich am Freitag (20.02.), zwischen 15.10 Uhr und 20.45 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung eines Hauses in der Hauptstraße im Ortsteil Ehringshausen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und verließen diese im Anschluss ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:06

    POL-OH: Wahlplakate entwendet - Einbrecher am Werk - Diebstahl aus Bus

    Fulda (ots) - Wahlplakate entwendet Fulda. Zwischen Mittwoch (18.02.), 18 Uhr, und Freitag (20.02.) , 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte im Bereich der beiden Kreisverkehre in der Heidelsteinstraße insgesamt 10 Wahlplakate. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren