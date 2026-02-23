Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

Bad Hersfeld (ots)

16-Jähriger mit Messer verletzt - Tatverdächtiger festgenommen

Bad Hersfeld. Am späten Sonntagabend (22.02.), gegen 21.30 Uhr, kam es in der Friedloser Straße zu einer gefährlichen Körperverletzung zum Nachteil eines 16-jährigen jungen Mannes.

Nach derzeitig vorliegenden Erkenntnissen kam es nach vorangegangenem Streit zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 17-jährigen mit afghanischer Staatsangehörigkeit und einem 16-jährigen mit deutscher Staatsangehörigkeit, in dessen Verlauf der 16-Jährige mit einem Messer angegriffen und im Bereich des Oberkörpers verletzt wurde.

Diesem gelang es noch sich an die Anschrift von Bekannten zu begeben und von dort die Polizei zu verständigen. Der 16-jährige Bad Hersfelder wurde anschließend mit dem Verdacht auf lebensgefährliche Verletzungen zur medizinischen Behandlung in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht - Lebensgefahr besteht nach aktuellen Erkenntnissen nicht.

Beamte der Polizeistation Bad Hersfeld nahmen den Tatverdächtigen aus Bad Hersfeld kurze Zeit später in der Innenstadt fest. Nach Durchführung aller polizeilichen Maßnahmen, wird der 17-Jährige aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen von Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei Bad Hersfeld zu den Umständen und Hintergründen der Tat dauern an.

Weitere Auskünfte behält sich die Pressestelle der Staatsanwaltschaft Fulda vor.

Laura Krähenbühl,

Staatsanwaltschaft Fulda, Pressesprecherin, 0661/924-2708

Marc Leipold,

Polizeipräsidium Osthessen, Pressesprecher, 0661/105-1099

