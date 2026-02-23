Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung - Kennzeichen entwendet - Auto beschädigt - 85-Jähriger wird Opfer von Love-Scammern

Hersfeld Rotenburg (ots)

Einbruch in Wohnung

Bad Hersfeld. Am Freitag (20.02.), in der Zeit von 14 Uhr bis 18 Uhr, verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Straße "Am Wendeberg", indem sie eine Balkontür aufhebelten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten der Wohnung und entwendeten hieraus Bargeld. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 500 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Kennzeichen entwendet

Hauneck. Von einem in der Hersfelder Straße in Unterhaun geparktem blauen Opel Astra entwendeten Unbekannte das vordere und hintere Kennzeichenschild "HEF-DA 344". Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Auto beschädigt

Bad Hersfeld. Im Zeitraum von Samstagnachmittag (21.02.), gegen 16 Uhr, bis Sonntagmittag (22.02.), gegen 13.30 Uhr, machten sich Unbekannte an einem in der Leipziger Straße geparkten schwarzen Skoda Fabia zu schaffen und beschädigten diesen hierbei mit einem spitzen Gegenstand. Der entstandene Sachschaden liegt bei circa 400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

85-Jähriger wird Opfer von Love-Scammern

Wildeck. Ein 85-Jähriger ist Opfer von dreisten Betrügern geworden. Über eine Dating-Plattform erhielt er Kontakt zu gleich mehreren ihm unbekannten Personen und fiel auf die Masche des sogenannten "Love-Scammings" herein. Über einen längeren Zeitraum wurde er unter verschiedenen Vorwänden aufgefordert Gutscheine zu kaufen und die entsprechenden Codes zu übermitteln. Erst als er schließlich bei einem geplanten persönlichen Treffen versetzt wurde, bemerkte der Mann, dass er Opfer einer dreisten Betrugsmasche geworden ist.

Die Masche der vorgetäuschten Liebe

Das Love- oder Romance-Scamming ist besonders perfide, da es für die Opfer mit hohem emotionalem Stress verbunden ist. In Online-Partnerbörsen oder auch in sozialen Netzwerken sind die Scammerinnen und Scammer auf der Suche nach potenziellen Opfern - und zwar einzig und allein mit dem Ziel, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen.

Die Schwindler geben sich zumeist als attraktive Männer oder Frauen jüngeren Alters aus und erwecken durch das Übersenden von Bildern und Videos in hübscher Aufmachung - mit leichter oder autoritärer Kleidung - bei Ihren Opfern den Eindruck, es handle sich um eine tatsächlich existente Person. Weit gefehlt, die Person auf dem Bildmaterial ist definitiv nicht diejenige, die mit ihnen textet. Daher kommt es auch nie zu einem persönlichen Treffen.

Um eine Vertrauensbasis zu schaffen, überhäufen Scammerinnen und Scammer ihre Opfer bereits früh und über einen langen Zeitraum hinweg mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen. Nicht selten dauern solche Phasen mehrere Wochen oder Monate an, bis schließlich die ersten finanziellen Notlagen vorgetäuscht und Bitten um Überweisungen von Geldbeträgen folgen. Und viele Leidtragende zahlen auch, schließlich sind sie zu diesem Zeitpunkt schon von ihrer Internet-Partnerin oder ihrem Internet-Partner emotional abhängig.

Bestehen die Betroffenen doch auf eine persönliche Geldübergabe, geben die vermeintlichen Liebhaberinnen und Liebhaber an, verhindert zu sein und schicken angebliche Vertrauenspersonen, die das Geld in Empfang nehmen und überbringen sollen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Betrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei zu verständigen, wenn Sie Zweifel haben oder bereits auf einen Betrug reingefallen sind. Die Polizei wird Ihnen mit Rat und Tat zur Seite stehen.

So erkennen Sie Love-Scammer: - Die erste Kontaktaufnahme findet über soziale Medien oder Dating-Plattformen statt. - Die meisten Betrüger kommunizieren in gutem Englisch oder Deutsch. - Während männliche Scammer auf Bildern oft Uniformen tragen, locken die weiblichen Scammer mit einem attraktiven Erscheinungsbild mit leichter Bekleidung. - Scammer überhäufen ihre Opfer bereits früh mit Komplimenten und überschwänglichen Liebesbekundungen.

Sie haben den Verdacht, Opfer geworden zu sein? Das können Sie tun: - IGNORIEREN: Gehen Sie nicht auf die Forderung ein und überweisen Sie auf keinen Fall Geld. - SICHERN: Speichern Sie alle Mails und Chat-Texte als Beweis. - HILFE HOLEN: Erstatten Sie Anzeige bei der Polizei. - BLOCKIEREN: Brechen Sie jeglichen Kontakt ab.

(Marc Leipold)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell