Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallflucht auf Parkdeck

Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots)

Rotenburg/F. - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag (20.02.) zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkdeck des Rotenburg-Center im Waldweg. Ein 68-jähriger Mann aus Bebra parkte dort seinen Pkw, als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Kratzer an der vorderen Stoßstange fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Der flüchtige Verkehrsteilnehmer streifte den parkenden Pkw und entfernte sich dann unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise bitte an die Polizeistation Rotenburg unter Tel. 06623-9370 oder online unter www.polizei.hessen.de in Verbindung setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell