POL-OH: Verkehrsunfall-Sachschaden bei Ausweichversuch

Fulda (ots) - Fulda. Am Freitagmittag (20.02.), gegen 14:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straße Am Bahnhof / Petersberger Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 19-jähriger Fahranfänger geriet im Kreuzungsbereich nach rechts in Richtung Abfahrt Petersberger Straße, was ein 49-jähriger Mann aus Fulda als Abbiegevorgang interpretierte und zum Vorbeifahren beschleunigte. Als der ...

