Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall-Sachschaden bei Ausweichversuch

LK Hersfeld-Rotenburg (ots)

Bad Hersfeld. Am Freitag (20.02.), gg. 12.00 Uhr, befuhr eine 86-jährige aus Bad Hersfeld stammende Fahrerin eines PKW Skoda die Straße "Lappenlied" in Richtung "Meisebacher Straße" (Stadtmitte). Als ihr ein Linienbus entgegenkam beabsichtigte sie nach rechts auszuweichen und stieß hierbei gegen einen am Fahrbahnrand abgeparkten PKW sowie separaten Anhänger. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 6500,- Euro. Personen wurden nicht verletzt.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

