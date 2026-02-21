Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall zw. Pkw und Traktorgespann auf B458 - 1 leicht-verletzte Person

Fulda (ots)

Künzell. Am Freitagabend (20.02.) kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 27- jähriger aus Fulda befuhr mit seinem Ford Fiesta die B 458 von Fulda- Böckels kommend in Fahrtrichtung Fulda. Auf Höhe der Unfallstelle beabsichtigte ein 46- jähriger aus Petersberg mit seiner Landwirtschaftlichen Zugmaschine inklusive Gülle-Anhänger aus einem Feldweg auf die B 458 einzufahren. Hierbei übersah er den vorfahrtsberechtigten 27- Jährigen. Der Ford-Fahrer versuchte noch nach rechts auszuweichen, trotzdem kam es zur Kollision, wodurch der Pkw zwischen Anhänger und der Schutzplanke eingeklemmt wurde. Der Fahrzeugführer des Ford verletzte sich hierbei leicht. Im Anschluss musste der Fahrer für eine weitere ambulante medizinische Behandlung in ein ortsnahes Krankenhaus mitgenommen werden. Am Ford, sowie am Traktor und Anhänger entstand Sachschaden in Gesamthöhe von circa 8000,- Euro.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

