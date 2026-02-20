Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

Fulda (ots)

Fulda. Am Freitagmittag (20.02.), gegen 14:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straße Am Bahnhof / Petersberger Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 19-jähriger Fahranfänger geriet im Kreuzungsbereich nach rechts in Richtung Abfahrt Petersberger Straße, was ein 49-jähriger Mann aus Fulda als Abbiegevorgang interpretierte und zum Vorbeifahren beschleunigte. Als der Fahranfänger seine Fahrt in Richtung Fahrbahnmitte korrigierte kam es zum Zusammenstoß. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Den Sachschaden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf mindestens 7.000 Euro, verletzt wurde niemand.

