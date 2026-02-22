POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Polizeipräsidium Osthessen

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Freitag (20.02.) befuhr ein 70-jähriger burghauner Mercedes Sprinter-Fahrer sowie ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer aus Friedewald die B27 stadtauswärts in Richtung Fulda. Beide wollten auf der LoMo-Kreuzung auf die B62 in Richtung Bad Salzungen fahren. Beim Abbiegevorgang touchierten sich die nun nebeneinander fahrenden Fahrzeuge, was einen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8000,- EUR an beiden Fahrzeugen verursachte. Der Sprinter konnte durch die Beschädigung seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und musste abgeschleppt werden. Im Laufe der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen in alle Fahrtrichtungen.

Hauneck - Am frühen Freitagmorgen (20.02.) befuhr ein unbekannter Sattelzugfahrer die Straße "An der Lipperswiese" im örtlichen Gewerbegebiet. Beim Versuch im dortigen Wendehammer das Gespann zu wenden, kollidierte der ausscherende Auflieger des LKW mit einer am Straßenrand stehenden Laterne, was einen Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- EUR verursachte. Ungeachtet dessen entfernte sich der LKW-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Hinweise werden erbeten unter 06621/932-0 oder www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld - Am Freitag (20.02.) stellte gegen 17:00 Uhr ein Fahrer eines Ford eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest, welches er bereits am Morgen auf dem Pendlerparkplatz an der Friedrich-Börner-Straße am dortigen Bahnhof abgestellt hatte. Ein Verursacher der Beschädigung war nicht mehr vor Ort oder hatte sich bei der Polizei gemeldet. Hinweise werden erbeten unter 06621/932-0 oder www.polizei.hessen.de

