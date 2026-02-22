PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

Fulda (ots)

Bad Hersfeld - Am Freitag (20.02.) befuhr ein 70-jähriger burghauner Mercedes Sprinter-Fahrer sowie ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer aus Friedewald die B27 stadtauswärts in Richtung Fulda. Beide wollten auf der LoMo-Kreuzung auf die B62 in Richtung Bad Salzungen fahren. Beim Abbiegevorgang touchierten sich die nun nebeneinander fahrenden Fahrzeuge, was einen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8000,- EUR an beiden Fahrzeugen verursachte. Der Sprinter konnte durch die Beschädigung seine Fahrt nicht mehr fortsetzen und musste abgeschleppt werden. Im Laufe der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen in alle Fahrtrichtungen.

Hauneck - Am frühen Freitagmorgen (20.02.) befuhr ein unbekannter Sattelzugfahrer die Straße "An der Lipperswiese" im örtlichen Gewerbegebiet. Beim Versuch im dortigen Wendehammer das Gespann zu wenden, kollidierte der ausscherende Auflieger des LKW mit einer am Straßenrand stehenden Laterne, was einen Sachschaden in Höhe von ca. 2500,- EUR verursachte. Ungeachtet dessen entfernte sich der LKW-Fahrer von der Unfallörtlichkeit. Hinweise werden erbeten unter 06621/932-0 oder www.polizei.hessen.de.

Bad Hersfeld - Am Freitag (20.02.) stellte gegen 17:00 Uhr ein Fahrer eines Ford eine Beschädigung an seinem Fahrzeug fest, welches er bereits am Morgen auf dem Pendlerparkplatz an der Friedrich-Börner-Straße am dortigen Bahnhof abgestellt hatte. Ein Verursacher der Beschädigung war nicht mehr vor Ort oder hatte sich bei der Polizei gemeldet. Hinweise werden erbeten unter 06621/932-0 oder www.polizei.hessen.de

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 21.02.2026 – 10:36

    POL-OH: Verkehrsunfall-Sachschaden bei Ausweichversuch

    LK Hersfeld-Rotenburg (ots) - Bad Hersfeld. Am Freitag (20.02.), gg. 12.00 Uhr, befuhr eine 86-jährige aus Bad Hersfeld stammende Fahrerin eines PKW Skoda die Straße "Lappenlied" in Richtung "Meisebacher Straße" (Stadtmitte). Als ihr ein Linienbus entgegenkam beabsichtigte sie nach rechts auszuweichen und stieß hierbei gegen einen am Fahrbahnrand abgeparkten PKW sowie separaten Anhänger. Es entstand Sachschaden in ...

    mehr
  • 21.02.2026 – 08:34

    POL-OH: Verkehrsunfall zw. Pkw und Traktorgespann auf B458 - 1 leicht-verletzte Person

    Fulda (ots) - Künzell. Am Freitagabend (20.02.) kam es gegen 18:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einer leichtverletzten Person. Ein 27- jähriger aus Fulda befuhr mit seinem Ford Fiesta die B 458 von Fulda- Böckels kommend in Fahrtrichtung Fulda. Auf Höhe der Unfallstelle beabsichtigte ein 46- jähriger aus Petersberg mit seiner Landwirtschaftlichen Zugmaschine ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 21:22

    POL-OH: Verkehrsunfall mit Sachschaden

    Fulda (ots) - Fulda. Am Freitagmittag (20.02.), gegen 14:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der Straße Am Bahnhof / Petersberger Straße in Fulda zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw. Ein 19-jähriger Fahranfänger geriet im Kreuzungsbereich nach rechts in Richtung Abfahrt Petersberger Straße, was ein 49-jähriger Mann aus Fulda als Abbiegevorgang interpretierte und zum Vorbeifahren beschleunigte. Als der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren