POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

PKW-Unfall auf der A4 mit Verletzten

Am Sonntag, den 22.02.2026, gegen 07.45 Uhr, kam es auf der BAB 4, in Fahrtrichtung Westen, im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen.

Eine 35-jährige französische Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem Pkw die rechte Fahrspur. Nach bisherigen Erkenntnissen kam das Fahrzeug aus bislang unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr die beginnende Leitplanke. Das Fahrzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen.

Die fünf Familienmitglieder konnten eigenständig das schwerbeschädigte Fahrzeug verlassen. Der 64-Jährige Großvater, die Mutter und die 6 und 15 Jahre alten Söhne wurden leicht verletzt. Der 3-jährigen Sohn wurde schwerverletzt und mit dem alarmierten Rettungshubschrauber ins Klinikum Fulda geflogen. Die leichtverletzten Personen wurden mittels Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser verbracht.

Aufgrund von Rettungs- und Bergungsmaßnahmen musste die Westfahrbahn der BAB 4 für ca. 2 Stunden voll gesperrt werden. Die Ostfahrbahn musste für den Einsatz des Rettungshubschraubers für ca. eine halbe Stunde abgeriegelt werden.

Nach ersten Schätzungen entstand bei dem Unfall ein Gesamtsachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro.

Vor Ort waren neben zwei Streifen der Poilzeiautobahnstation Bad Hersfeld noch die Freiwillige Feuerwehr der Kernstadt Bad Hersfeld, 5 Rettungswagen, 2 Notarztwagen und der Rettungshubschrauber.

