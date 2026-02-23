PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wahlplakate entwendet - Einbrecher am Werk - Diebstahl aus Bus

Fulda (ots)

Wahlplakate entwendet

Fulda. Zwischen Mittwoch (18.02.), 18 Uhr, und Freitag (20.02.) , 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte im Bereich der beiden Kreisverkehre in der Heidelsteinstraße insgesamt 10 Wahlplakate. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrecher am Werk

Im Landkreis Fulda kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser, Gartenhütten und Kellerräume.

Kalbach. Am Samstag (21.02.), zwischen 18.15 Uhr und 19.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Büchenberger Straße im Ortsteil Mittelkalbach. Anschließen durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Auch in der Straße "Oberer Sämig" machten sich Einbrecher zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr an einem Einfamilienhaus zu schaffen und entwendeten neben Bargeld auch eine AppleWatch. Es entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Petersberg. Unbekannte Täter gelangten am Samstag (21.02.), zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr, in der Konstantinstraße auf derzeit unbekannte Art in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses und brachen hier eine Kellertür gewaltsam auf. Hieraus entwendeten sie Bauwerkzeug im niedrigen dreistelligen Wert.

Hünfeld. Zwischen dem 15. Januar und dem 21. Februar brachen Unbekannte eine Gartenhütte auf, welche im Bereich einer Gartenparzelle entlang des Hainmauerwegs steht. Die Täter verursachten Sachschaden von etwa 200 Euro.

Fulda. Zwischen Sonntag (15.02.) und Samstag (21.02.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Marquardstraße und entwendeten mehrere Damenhandtaschen und Sonnenbrillen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Bus

Fulda. Aus einem abgestellten Omnibus in der Straße "Am Bahnhof" entwendeten Unbekannte am Samstag (21.02.), zwischen 12.55 Uhr und 13.05 Uhr, eine Wechselgeldtasche und eine Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 06:59

    POL-OH: Verkehrsunfallflucht auf Parkdeck

    Landkreis Hersfeld-Rotenburg (ots) - Rotenburg/F. - Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Freitag (20.02.) zwischen 10.30 Uhr und 11.00 Uhr auf dem Parkdeck des Rotenburg-Center im Waldweg. Ein 68-jähriger Mann aus Bebra parkte dort seinen Pkw, als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er Kratzer an der vorderen Stoßstange fest. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 1.000 Euro. Der flüchtige ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 12:16

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Berichtigung: ohne Benennung einer möglichen Ursache. Mit der Bitte um Berücksichtigung. PKW-Unfall auf der A4 mit Verletzten Am Sonntag, den 22.02.2026, gegen 07.45 Uhr, kam es auf der BAB 4, in Fahrtrichtung Westen, im Baustellenbereich zwischen den Anschlussstellen Friedewald und Bad Hersfeld zu einem Verkehrsunfall mit fünf verletzten Personen. Eine 35-jährige französische Fahrzeugführerin befuhr ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 07:06

    POL-OH: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Osthessen

    Fulda (ots) - Bad Hersfeld - Am Freitag (20.02.) befuhr ein 70-jähriger burghauner Mercedes Sprinter-Fahrer sowie ein 19-jähriger Mercedes-Fahrer aus Friedewald die B27 stadtauswärts in Richtung Fulda. Beide wollten auf der LoMo-Kreuzung auf die B62 in Richtung Bad Salzungen fahren. Beim Abbiegevorgang touchierten sich die nun nebeneinander fahrenden Fahrzeuge, was einen Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 8000,- ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren