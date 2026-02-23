Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Wahlplakate entwendet - Einbrecher am Werk - Diebstahl aus Bus

Fulda (ots)

Wahlplakate entwendet

Fulda. Zwischen Mittwoch (18.02.), 18 Uhr, und Freitag (20.02.) , 7.30 Uhr, entwendeten Unbekannte im Bereich der beiden Kreisverkehre in der Heidelsteinstraße insgesamt 10 Wahlplakate. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbrecher am Werk

Im Landkreis Fulda kam es zu mehreren Einbrüchen in Wohnhäuser, Gartenhütten und Kellerräume.

Kalbach. Am Samstag (21.02.), zwischen 18.15 Uhr und 19.50 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in der Büchenberger Straße im Ortsteil Mittelkalbach. Anschließen durchsuchten sie das Haus nach Wertgegenständen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von rund 250 Euro. Auch in der Straße "Oberer Sämig" machten sich Einbrecher zwischen 18.45 Uhr und 19.15 Uhr an einem Einfamilienhaus zu schaffen und entwendeten neben Bargeld auch eine AppleWatch. Es entstand etwa 1.000 Euro Sachschaden.

Petersberg. Unbekannte Täter gelangten am Samstag (21.02.), zwischen 14 Uhr und 18.30 Uhr, in der Konstantinstraße auf derzeit unbekannte Art in die Kellerräumlichkeiten eines Mehrfamilienhauses und brachen hier eine Kellertür gewaltsam auf. Hieraus entwendeten sie Bauwerkzeug im niedrigen dreistelligen Wert.

Hünfeld. Zwischen dem 15. Januar und dem 21. Februar brachen Unbekannte eine Gartenhütte auf, welche im Bereich einer Gartenparzelle entlang des Hainmauerwegs steht. Die Täter verursachten Sachschaden von etwa 200 Euro.

Fulda. Zwischen Sonntag (15.02.) und Samstag (21.02.) verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Marquardstraße und entwendeten mehrere Damenhandtaschen und Sonnenbrillen. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Bus

Fulda. Aus einem abgestellten Omnibus in der Straße "Am Bahnhof" entwendeten Unbekannte am Samstag (21.02.), zwischen 12.55 Uhr und 13.05 Uhr, eine Wechselgeldtasche und eine Geldbörse. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell