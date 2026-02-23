Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung

Vogelsbergkreis (ots)

Gemünden. Unbekannte verschafften sich am Freitag (20.02.), zwischen 15.10 Uhr und 20.45 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung eines Hauses in der Hauptstraße im Ortsteil Ehringshausen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und verließen diese im Anschluss ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

