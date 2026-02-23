PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Wohnung

Vogelsbergkreis (ots)

Gemünden. Unbekannte verschafften sich am Freitag (20.02.), zwischen 15.10 Uhr und 20.45 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung eines Hauses in der Hauptstraße im Ortsteil Ehringshausen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und verließen diese im Anschluss ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

(Marc Leipold)

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

