PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude - Festnahme - Sachbeschädigung an Pkw - Diebstahl von Roller - Zeugenaufruf: Bedrohung mit Messer

Fulda (ots)

Einbruch in Betriebsgebäude - Festnahme

Neuhof. In der Nacht von Montag (23.02.) auf Dienstag (24.02.), gegen 0 Uhr, verschaffte sich ein 53-Jähriger Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Hattenhofer Straße. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Betriebs bemerkte den Einbruch und handelte richtig: Er brachte sich zunächst in Sicherheit und verständigte anschließend die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizei am Tatort konnte schließlich der 53-jährige Einbrecher im Gebäude festgestellt werden. Ein Fluchtversuch wurde durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten erfolgreich vereitelt und der Mann festgenommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 53-Jährige entlassen. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Besonders schwerer Fall des Diebstahls stellen.

Sachbeschädigung an Pkw

Neuhof. Am Freitag (20.02.), gegen 8.40 Uhr, warf eine unbekannte männliche Person einen Stein gegen einen in der Straße "Am Kreuzberg" abgestellten Ford Puma. Am Fahrzeug entstand hierdurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Roller

Fulda. Zwischen Freitag (20.02.) und Montag (23.02.) entwendeten Unbekannte einen in der Mehlerstraße abgestellten weißen Roller des Herstellers Peugeot. An dem Fahrzeug ist das Versicherungskennzeichen "697CJS" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf: Bedrohung mit Messer

Fulda. Am Montag (23.02.), gegen 13.10 Uhr, kam es im Gebäude der Zulassungsbehörde des Landkreises Fulda in der Kreuzbergstraße zu einer Bedrohung mit Messer gegenüber zwei Mitarbeitern. Ein bisher unbekannter Mann zog während des Gesprächs am Schalter ein Messer und bedrohte hiermit eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter der Zulassungsbehörde. Anschließend verließ er das Gebäude in unbekannte Richtung. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 40 Jahre alt, circa 160 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, Brille, trug eine dunkle Wintermütze, Jacke, Hose und Schuhe

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls oder Personen die Angaben zur Identität der gesuchten Person machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Jonas Trabert

Kontakt:

Polizeipräsidium Osthessen
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Severingstraße 1-7, 36041 Fulda

Telefon: 0661 / 105-1099
E-Mail: poea.ppoh@polizei.hessen.de
(nur Mo. bis. Fr. - tagsüber)

Zentrale Erreichbarkeit:
Telefon: 0661 / 105-0

X: https://X.com/polizei_oh
Instagram: https://instagram.com/polizei_oh
Facebook: https://www.facebook.com/PolizeiOsthessen/
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCUGcNYNkgEozGyLACRu7Khw
Homepage: https://ppoh.polizei.hessen.de/Startseite/

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Osthessen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Osthessen
Alle Meldungen Alle
  • 23.02.2026 – 15:33

    POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Vogelsberg, Fulda und Hersfeld-Rotenburg

    Osthessen (ots) - VB Verkehrsunfallflucht bei geparktem Fahrzeug Lauterbach. Am Donnerstag (19.02.), gegen 21 Uhr, parkte ein Pkw-Fahrer eines Pflegedienstes seinen VW-Polo in der Vogelsbergstraße auf der rechten Fahrbahnseite. Als er am Freitag (20.02.),gegen 9 Uhr, wieder zu seinem Fahrzeug kam, stellte er fest, dass dieses am linken vorderen Kotflügel beschädigt ...

    mehr
  • 23.02.2026 – 11:15

    POL-OH: Einbruch in Wohnung

    Vogelsbergkreis (ots) - Gemünden. Unbekannte verschafften sich am Freitag (20.02.), zwischen 15.10 Uhr und 20.45 Uhr, Zutritt zu einer Wohnung eines Hauses in der Hauptstraße im Ortsteil Ehringshausen, indem sie ein Fenster aufhebelten. Nach derzeitigen Erkenntnissen durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten und verließen diese im Anschluss ohne Diebesgut. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren