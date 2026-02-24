Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Einbruch in Betriebsgebäude - Festnahme - Sachbeschädigung an Pkw - Diebstahl von Roller - Zeugenaufruf: Bedrohung mit Messer

Fulda (ots)

Einbruch in Betriebsgebäude - Festnahme

Neuhof. In der Nacht von Montag (23.02.) auf Dienstag (24.02.), gegen 0 Uhr, verschaffte sich ein 53-Jähriger Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Hattenhofer Straße. Ein aufmerksamer Mitarbeiter des Betriebs bemerkte den Einbruch und handelte richtig: Er brachte sich zunächst in Sicherheit und verständigte anschließend die Polizei.

Bei Eintreffen der Polizei am Tatort konnte schließlich der 53-jährige Einbrecher im Gebäude festgestellt werden. Ein Fluchtversuch wurde durch die eingesetzten Beamtinnen und Beamten erfolgreich vereitelt und der Mann festgenommen. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der 53-Jährige entlassen. Er muss sich nun einem Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Besonders schwerer Fall des Diebstahls stellen.

Sachbeschädigung an Pkw

Neuhof. Am Freitag (20.02.), gegen 8.40 Uhr, warf eine unbekannte männliche Person einen Stein gegen einen in der Straße "Am Kreuzberg" abgestellten Ford Puma. Am Fahrzeug entstand hierdurch ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl von Roller

Fulda. Zwischen Freitag (20.02.) und Montag (23.02.) entwendeten Unbekannte einen in der Mehlerstraße abgestellten weißen Roller des Herstellers Peugeot. An dem Fahrzeug ist das Versicherungskennzeichen "697CJS" angebracht. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zeugenaufruf: Bedrohung mit Messer

Fulda. Am Montag (23.02.), gegen 13.10 Uhr, kam es im Gebäude der Zulassungsbehörde des Landkreises Fulda in der Kreuzbergstraße zu einer Bedrohung mit Messer gegenüber zwei Mitarbeitern. Ein bisher unbekannter Mann zog während des Gesprächs am Schalter ein Messer und bedrohte hiermit eine Mitarbeiterin und einen Mitarbeiter der Zulassungsbehörde. Anschließend verließ er das Gebäude in unbekannte Richtung. Die Person kann wie folgt beschrieben werden: männlich, circa 40 Jahre alt, circa 160 cm groß, südländisches Erscheinungsbild, Brille, trug eine dunkle Wintermütze, Jacke, Hose und Schuhe

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls oder Personen die Angaben zur Identität der gesuchten Person machen können, werden gebeten sich mit dem Polizeipräsidium Osthessen unter der 0661/105-0 oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Jonas Trabert

