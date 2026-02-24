Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Diebstahl aus Pkw - Taschendiebstahl

Hersfeld-Rotenburg (ots)

Diebstahl aus Pkw

Bad Hersfeld. Am Montag (23.02.), zwischen 9.30 Uhr und 10.40 Uhr, entwendeten Unbekannte aus einem in der Frankfurter Straße abgestellten weißen Skoda Fabia die darin befindliche Geldbörse. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Taschendiebstahl

Bad Hersfeld. Am Montag (23.02.), zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr, entwendeten Unbekannte während des Einkaufs in einem Geschäft in der Friedloser Straße die Geldbörse einer 72-Jährigen aus ihrer mitgeführten Tasche.

Ihre Polizei rät:

- Lassen Sie Wertgegenstände niemals unbeobachtet und tragen sie Hand- und Umhängetaschen verschlossen auf der Vorderseite um den Körper oder klemmen Sie sich diese unter den Arm - Taschendiebe lassen sich am typisch suchenden Blick erkennen: Sie meiden den direkten Blickkontakt zum Opfer und schauen eher nach der Beute. - Tragen Sie Geldbeutel, Handy und Co dicht am Körper, im besten Fall in den verschlossenen Innentaschen Ihrer Kleidung

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Jonas Trabert

