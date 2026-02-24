Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg

Hersfeld Rotenburg (ots)

HEF

Verkehrsunfallfluchten - Hinweise erbeten

Bad Hersfeld. Am Montag (23.02.), gegen 21.25 Uhr, befuhren ein Audi-Fahrer aus Friedewald und ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zunächst nebeneinander die B 62 aus Richtung Sorga kommend in Richtung Lomo-Kreuzung. Beide mussten an der Lomo-Kreuzung an der dortigen Ampel verkehrsbedingt anhalten. Während des anschließenden Abbiegens in die Frankfurter Straße wechselte der unbekannte Fahrer vom linken auf den rechten Fahrstreifen, wobei es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Es entstand ein Sachschaden von rund 8.000 Euro.

Bad Hersfeld. Am Montag (23.02.), gegen 14.20 Uhr, befuhr ein unbekannter Verkehrsteilnehmer die August-Gottlieb-Straße in Richtung Wehneberger Straße. Eine 24-jährige E-Roller-Fahrerin aus Bebra befuhr den Gehweg parallel zur Wehneberger Straße. Anschließend überfuhr sie den Fußgängerüberweg an der Ecke August-Gottlieb-Straße /Wehneberger Straße. Der unbekannte Fahrer übersah die 24-Jährige, sodass es zum Zusammenstoß kam. Es entstand ein Sachschaden von rund 80 Euro. Die Fahrerin wurde leicht verletzt. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verkehrsteilnehmer unerlaubt von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Zusammenstoß zweier Pkw

Bad Hersfeld. Am Montag (23.02.), gegen 13.45 Uhr, fuhr eine Skoda-Fahrerin aus Bad Hersfeld in der Straße "Grüner Weg" rückwärts aus einer Grundstücksausfahrt. Dabei kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß mit dem Mercedes eines Bad Hersfelders, der den Grünen Weg befuhr. Es entstand ein Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Verkehrsunfall mit zwei Beteiligten

Schenklengsfeld. Am Montag (23.02.), gegen 6.50 Uhr, befuhr ein 42-Jähriger aus Eiterfeld mit seinem VW-Transporter die L 3171 aus Eiterfeld kommend in Richtung Hohenroda und wollte nach links in die Bahnhofstraße abbiegen. Ein 20-jähriger Mercedes Fahrer aus Heringen befuhr die L 3172 aus Hohenroda kommend und wollte geradeaus in Richtung Eiterfeld weiterfahren. An der Kreuzung L 3171/Bahnhofstraße/L 3172 kam es aus bisher ungeklärter Ursache zum Zusammenstoß zwischen dem Transporter und dem Mercedes. Es entstand ein Sachschaden von rund 15.000 Euro. Der Fahrer des Transporters wurde leichtverletzt und begab sich selbstständig in medizinische Behandlung.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell