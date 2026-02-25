Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Versuchter Einbruch - Versuchter Einbruch in Bäckerei - Einbruch in Werkstatt - Autokennzeichenschilder entwendet - Diebstahl aus Fahrzeug - Einbruch in Betriebsgebäude

Fulda (ots)

Versuchter Einbruch

Fulda. Am Mittwochfrüh (25.02.), gegen 4 Uhr, versuchten Unbekannte in ein Geschäft am Buttermarkt einzubrechen. Nach derzeitigen Erkenntnissen brachen sie ihren Versuch ab, nachdem der akustische Alarm ausgelöst wurde. Es entstand ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Versuchter Einbruch in Bäckerei

Eiterfeld. Zwischen Sonntag (22.02.), 18 Uhr, und Montag (23.02.), 4.30 Uhr, versuchten Unbekannte eine Tür einer Bäckerei in der Fürstenecker Straße aufzuhebeln. Als die Tür nicht geöffnet werden konnte brachen die Täter ihren Versuch nach derzeitigen Erkenntnissen ab. Es entstand ein Sachschaden von etwa 1.500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Werkstatt

Fulda. Von Montag (23.02.) auf Dienstag (24.02.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einer Werkstatt in der Washingtonallee und entwendeten neben Getränken auch Bargeld. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Autokennzeichenschilder entwendet

Fulda. Zwischen Montag (23.02.), 13 Uhr, und Dienstag (24.02.), 9 Uhr, entwendeten Unbekannte die zwei amtlichen Kennzeichenschilder "FD-CM 873" von einem Fiat Ducato. Das Fahrzeug war zum Tatzeitpunkt in der Nikolausstraße abgestellt. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Diebstahl aus Fahrzeug

Kalbach. Zwischen Montag (23.02.), 19.50 Uhr, und Dienstag (24.02.), 6.10 Uhr, machten sich Unbekannte an einem schwarzen Audi A4 zu schaffen und schlugen schließlich die Scheibe einer Fahrzeugtür ein. Daraufhin entwendeten sie zwei auf der Rücksitzbank liegende Jacken aus dem Fahrzeug. Der Pkw war zum Tatzeitpunkt in der Hessenstraße im Ortsteil Niederkalbach abgestellt. Es entstand ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro am Fahrzeug. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

Einbruch in Betriebsgebäude

Fulda. Von Montag (23.02.) auf Dienstag (24.02.) verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Betriebsgebäude in der Straße "An der Richthalle". Die Täter durchsuchten mehrere Gebäudeteile nach Wertgegenständen und entwendeten Bargeld im niedrigen zweistelligen Bereich und ein Mobiltelefon. Am Gebäude entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Jonas Trabert

