Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrskontrolle an Schule - Zahlreiche Verstöße festgestellt

Fulda (ots)

Kinder zählen zur Gruppe der "schwächeren Verkehrsteilnehmern": Aufgrund ihrer geringen Körpergröße werden sie im Straßenverkehr häufig übersehen und können Gefahrensituationen oft nicht richtig einschätzen. Insbesondere auf dem täglichen Schulweg kommt es immer wieder zu kritischen Situationen. Immer wieder berichten Kinder davon, dass Fahrzeuge an Ampeln nicht anhalten oder ihnen das sichere Überqueren von Fußgängerüberwegen verwehrt wird. Vor diesem Hintergrund führten die Stadtpolizei Fulda und der Regionale Verkehrsdienst Fulda am Dienstagmorgen (24.02.) in enger Zusammenarbeit eine gezielte Verkehrskontrolle vor dem Schulgelände der Sturmiusschule in der Mainstraße durch. Ziel der Maßnahme war es, die Verkehrssicherheit im sensiblen Umfeld einer Schule zu erhöhen und Verkehrsverstöße konsequent zu verfolgen. Im Rahmen der Kontrolle mussten die eingesetzten Kräfte mehrere Verstöße feststellen. So missachteten zwei Verkehrsteilnehmer das Rotlicht einer Ampel. In weiteren fünf Fällen wurde die Ampel noch bei Gelblicht überfahren - ein Verhalten, das gerade im Bereich von Schulen zu gefährlichen Situationen führen kann, da Kinder Abstand und Geschwindigkeit oft nicht richtig einordnen können. Zudem wurde ein Fahrzeugführer dabei festgestellt, wie er während der Fahrt ein Mobiltelefon benutzte und dadurch vom Verkehrsgeschehen abgelenkt war. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer war ohne angelegten Sicherheitsgurt unterwegs. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer erwartet jeweils ein Ordnungswidrigkeitenverfahren. Der Regionale Verkehrsdienst und die Stadtpolizei Fulda werden auch künftig verstärkt Kontrollen im Bereich von Schulen durchführen. Gleichzeitig richten sie einen eindringlichen Appell an alle Verkehrsteilnehmer: Gerade dort, wo Kinder unterwegs sind, ist besondere Vorsicht, Aufmerksamkeit und Rücksichtnahme erforderlich. Halten Sie sich an die geltenden Verkehrsregeln - denn Kinder sollen sicher zur Schule und ebenso wieder nach Hause kommen.

(Regionaler Verkehrsdienst Fulda)

