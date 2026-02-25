Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsunfallmeldungen für den Landkreis Vogelsberg und Hersfeld-Rotenburg

Osthessen (ots)

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Lauterbach. Am Dienstag (24.02.), gegen 11.15 Uhr, befuhr ein 19-jähriger Pkw-Fahrer aus Lautertal mit seinem BMW X3 die L3140 von Dirlammen kommend nach Lauterbach. Vor dem BMW-Fahrer befanden sich ein Pkw und ein Lkw. Nach derzeitigen Erkenntnissen setzte der 19-jährige auf einer geraden Strecke zum Überholen an. Im gleichen Moment zog der 43-jährige Pkw-Fahrer mit seinem VW-Tiguan nach links, um ebenfalls den Lkw zu überholen. Als der 19-jährige dies erkannte, zog er mit seinem BMW noch weiter nach links und kam hierdurch von der Fahrbahn ab. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein Sachschaden an einem Leitpfosten und am Pkw des 19-jährigen von etwa 1.500 Euro. Der Pkw-Fahrer blieb unverletzt.

(Polizeistation Lauterbach)

HEF

Touchier-Unfall

Bad Hersfeld. Am Dienstag (24.02.), gegen 19.10 Uhr, befuhr ein Ford-Transit- Fahrer aus Kassel die Eisenacher Straße. Aufgrund von Gegenverkehr fuhr er leicht nach rechts und touchierte einen am rechten Fahrbahnrand parkenden Tiguan aus Bad Hersfeld. Es entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro.

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Auffahrunfall an einer Ampel

Bad Hersfeld. Am Dienstag (24.02), gegen 14.10 Uhr, befuhr eine Opel-Fahrerin aus Friedewald und eine Golf-Fahrerin aus Niederaula die B 62 aus Richtung Asbach kommend in Richtung Bad Hersfeld. An einer roten Baustellenampel, bremste die Opel-Fahrerin ihren Pkw ab und die hinter ihr fahrende Golf-Fahrerin fuhr auf. Es entstand ein Sachschaden von etwa 6.000 Euro

(Polizeistation Bad Hersfeld)

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell