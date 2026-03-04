Polizei Bremerhaven

POL-Bremerhaven: Raub am Hauptbahnhof - Polizei sucht Zeugen

Bremerhaven (ots)

Die Polizei erhielt am Samstagabend, 27. Februar, Kenntnis von einem Raub, der sich vor dem Hauptbahnhof in Bremerhaven ereignet haben soll.

Demnach saß ein 30-jährige Mann gegen 22 Uhr vor dem Hauptbahnhof auf einer Bank, als zwei Männer auf ihn zukamen. Einer der beiden fragte nach einer Zigarette. Nach Aushändigung schlugen und traten sie auf das Opfer ein und entwendeten Bargeld aus der Jackentasche. Ein älteres Ehepaar und ein Mann wurden auf das Geschehen aufmerksam und versuchten zu schlichten. Daraufhin entfernten sich die Täter mit dem Diebesgut vom Tatort. Das Opfer flüchtete sich in den Bahnhof und in einen bereitstehenden Zug. Bei seiner Ankunft in Cuxhaven erstattete er dort die Strafanzeige.

Die offenbar alkoholisierten Männer werden beide als etwa 20-25 Jahre und 1,80m groß beschrieben. Einer mit osteuropäischem Phänotyp und blonden Haaren, der andere mit südländischem Phänotyp und brauner Wintermütze.

Die Polizei Bremerhaven ermittelt und bittet die Zeugen, die dem Opfer geholfen haben, sowie alle Personen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Telefonnummer 0471/953-4444 zu melden.

