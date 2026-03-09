PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Frau greift Polizisten an

Werdohl (ots)

Sonntagnacht erteilten Polizeibeamte einer 17-jährigen nach verbalen Streitigkeiten an der Bahnhofstraße in Werdohl einen Platzverweis. Dem Platzverweis kam die junge Frau nicht nach. Stattdessen bespuckte, beleidigte und trat sie die Polizeibeamten, die sie daraufhin in Gewahrsam nahmen. Gegen die Frau wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ein Polizist wurde leicht verletzt. (bu)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 07:52

    POL-MK: Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung

    Märkischer Kreis (ots) - Pressemitteilung über die Messergebnisse der polizeilichen Geschwindigkeitsüberwachung 2026 im nördlichen Kreisgebiet MK 1. Messstelle Ort Menden-Oberrödinghausen B515 Zeit 07.03.2026, 07:10 Uhr bis 09:00 Uhr Art der Messung: Radar 1 ESO 0 Laser 0 ProViDa 0 Gemessene Fahrzeuge 176 Verwarngeldbereich 6 Ordnungswidrigkeitenanzeigen 1 Anzahl ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 07:22

    POL-MK: Einladung zur Pressekonferenz: Bekanntgabe der Verkehrsunfallstatistik 2025

    Märkischer Kreis (ots) - Die Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis lädt alle interessierten Pressevertreterinnen und -vertreter zur Bekanntgabe der Verkehrsunfallstatistik 2025 ein. Die Pressekonferenz findet am Mittwoch, 11. März 2026, um 12:00 Uhr, in der Polizeiwache Lüdenscheid, Bahnhofstraße 21, 58507 Lüdenscheid, 1. Etage, Raum 108 statt. Fragen zu lokalen ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 06:59

    POL-MK: Suche nach vermisstem 43-Jährigen

    Hemer (ots) - Seit Samstagabend wird in Hemer ein 43-jähriger Mann vermisst. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Der 43-Jährige hat seine Wohnung am Samstag gegen 14 Uhr verlassen. Er ist körperlich stark geschwächt, läuft normalerweise an einem Gehstock. Die Polizei suchte am Wochenende unter anderem mit Hilfe von einem Mantrailer sowie einem Hubschrauber nach dem Vermissten. Ein Foto des Vermissten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren