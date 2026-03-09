Hemer (ots) - Seit Samstagabend wird in Hemer ein 43-jähriger Mann vermisst. Er könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Der 43-Jährige hat seine Wohnung am Samstag gegen 14 Uhr verlassen. Er ist körperlich stark geschwächt, läuft normalerweise an einem Gehstock. Die Polizei suchte am Wochenende unter anderem mit Hilfe von einem Mantrailer sowie einem Hubschrauber nach dem Vermissten. Ein Foto des Vermissten ...

