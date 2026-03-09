POL-MK: Einbruch bei Autohändler

Werdohl (ots) - Sonntagnacht erteilten Polizeibeamte einer 17-jährigen nach verbalen Streitigkeiten an der Bahnhofstraße in Werdohl einen Platzverweis. Dem Platzverweis kam die junge Frau nicht nach. Stattdessen bespuckte, beleidigte und trat sie die Polizeibeamten, die sie daraufhin in Gewahrsam nahmen. Gegen die Frau wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ein Polizist wurde leicht verletzt. (bu) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

