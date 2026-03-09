Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
POL-MK: Einbruch bei Autohändler
Iserlohn (ots)
Vier unbekannte Täter schlugen Sonntagnacht gegen 01:00 Uhr die Scheibe eines Gebrauchtwagenhändlers am Gerlingser Weg ein. Anwohner bekamen die Tat mit und störten die Täter. Die flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/91990 entgegen. (bu)
