PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch bei Autohändler

Iserlohn (ots)

Vier unbekannte Täter schlugen Sonntagnacht gegen 01:00 Uhr die Scheibe eines Gebrauchtwagenhändlers am Gerlingser Weg ein. Anwohner bekamen die Tat mit und störten die Täter. Die flüchteten daraufhin in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei übernahm die Spurensicherung vor Ort. Hinweise nimmt die Polizei Iserlohn unter 02371/91990 entgegen. (bu)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Pressestelle Polizei Märkischer Kreis
Telefon: +49 (02371) 9199-1299
E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de
http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.03.2026 – 12:32

    POL-MK: Falsche Pfleger bestiehlt Seniorin

    Letmathe (ots) - Ein männlicher Tatverdächtiger gab sich gegenüber einer 88-jährigen Letmatherin an der Wohnungstür als Pfleger aus. Er gelangte so in die Wohnung des Opfers. Nachdem der Mann die Wohnung wieder verlassen hatte, stellte die Dame das Fehlen einer Geldkassette mit Bargeld fest. Drei-Tage-Bart, kurze dunkle, lockige Haare, olivgrüne Jacke, Jeans. Hinweise nimmt die Wache Letmathe entgegen. Die Polizei ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:29

    POL-MK: Einbruch in Tankstelle und Firma

    Lüdenscheid (ots) - Samstagnacht hebelten unbekannte Täter gegen 03:00 Uhr die Tür einer Tankstelle an der Altenaer Straße auf. Die Täter entwendeten Tabakwaren und versuchten erfolglos einen Tresor zu knacken. Die Täter flüchteten mit einem SUV mit Gummersbacher Kennzeichen. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren. Hinweise nimmt die Polizei in Lüdenscheid unter 02351/91990 entgegen. Im Zeitraum zwischen Samstag, ...

    mehr
  • 09.03.2026 – 12:26

    POL-MK: Frau greift Polizisten an

    Werdohl (ots) - Sonntagnacht erteilten Polizeibeamte einer 17-jährigen nach verbalen Streitigkeiten an der Bahnhofstraße in Werdohl einen Platzverweis. Dem Platzverweis kam die junge Frau nicht nach. Stattdessen bespuckte, beleidigte und trat sie die Polizeibeamten, die sie daraufhin in Gewahrsam nahmen. Gegen die Frau wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte ermittelt. Ein Polizist wurde leicht verletzt. (bu) Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren